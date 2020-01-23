شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 22.69 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 22.20 ريال كمستوى اول ثم 21.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23.10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 22.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 22.82 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط