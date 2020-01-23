شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6.70 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 6.45 ريال مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.85 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.60 وبين مستوى المقاومة هو 6.75 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط