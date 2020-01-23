شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % تراجعا في مؤشر سوق الأسهم عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، منخفضا 17.12 نقطة بنسبة 0.2 % ليقفل عند مستوى 8428.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 165 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في الشركات ما بين 5.80 % و3.39 %، فيما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات، أمس، منخفضا 0.87 نقطة، ليقفل عند مستوى 7464.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 896 صفقة.

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