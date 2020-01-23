شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بـ5 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، فيما بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار ما يعادل 18.75 مليار ريال، مقسمة على ثلاث شرائح وهي: مليار دولار ما يعادل 3.75 مليار ريال لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و1.25 مليار دولار ما يعادل 4.68 مليار ريال لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و2.75 مليار دولار ما يعادل 10.31 مليار ريال لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.
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