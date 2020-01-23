شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون دولار صادرات مصر من منتجات العناية الشخصية حتى أكتوبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، تطور أهم الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/اكتوبر" لعام 2019 مقارنة بعام 2018، ومن بينها الصادرات المصرية المرتبطة بمنتجات العناية الشخصية، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية لبعض هذه المنتجات نحو 45 مليون و743 ألف دولار، حتى أكتوبر الماضي.

وأوردت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل 11 مليون و277 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و540 ألف دولار، بفارق زيادة بلغ نحو 737 ألف دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف نحو 21 مليون و499 ألف دولار، مقابل 24 مليون و848 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 3 ملايين و349 ألف دولار، وبلغت الصادرات المصرية من الورق الصحي 12 مليون و967 ألف دولار، مقابل 14 مليون و548 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ نحو مليون و581 ألف دولار.

وأظهرت بيانات رسمية وصول إجمالي الواردات المصرية من السيارات ووحدات النقل المختلفة لنحو 175 مليون دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي 2019، مقابل نفس الفترة من العام الماضي 2018، موزعة بين عدة أنواع مختلفة، والتي تشمل أجزاء السيارات ووحدات كاملة من الجرارات والأتوبيس والميكروباص وميني باص وحدات كاملة، وسيارات للاستعمالات الخاصة.

ورصدت البيانات تراجع الواردات المصرية من أجزاء السيارات لتصل إلى 77 مليون و389 ألف دولار عام 2019، مقابل 105 مليون دولار في فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ 27 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الوحدات الكاملة من الجرارات لتصل إلى نحو 26 مليون و549 ألف دولار عام 2019، مقابل 20 مليون دولار في فترة المقارنة، بفارق ارتفاع بلغ نحو 6 ملايين دولار.