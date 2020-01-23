شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "بتروبل" تنظم ورشة عمل لمتابعة أعمال الإنتاج اليومى لحقل ظهر العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة بتروبل والشريك الأجنبى لها شركة إينى الإيطالية، ورشة عمل اليوم الخميس، فى حقل ظهر بورسعيد، وذلك لمتابعة الأعمال وتذليل كافة العقبات للإنتاج اليومى لحقل ظهر العملاق ومحطة المعالجة الأرضية بالجميل، وكذلك تقديم كافة التسهيلات للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها من كافة حقول إنتاج الغاز التابعة لشركة بتروبل القائمة على تشغيل حقل ظهر، بالإضافة إلى متابعة فريق الصيانة والعمليات وأعمال التطوير الجارية بالمنطقة، والتجهيز للزيارة المرتقبة لكافة قيادات شركة إينى الإيطالية يوم الأحد المقبل لمتابعة المشروعات الجارية لها بمنطقة بورسعيد.

ويعد حقل ظهر حاليًا من أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وفى منطقة البحر المتوسط، ويساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى المصرى من خلال الشبكة القومية للغازات، ورفع إنتاج إلى البلاد إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة فى هذا الإطار، وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذى للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والإنجاز فى قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التى تواجهه فى سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق فى إنتاج الغاز والبترول، حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.