شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يغلق على انخفاض بعد توقعات ضعيفة بشأن عدد المشتركين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "نتفليكس" الأمريكية المختصة بصناعة المحتوى كالأفلام والعروض التلفزيونية الحصرية، كما أضافت عدد مشتركين جدد خلال الربع السنوي الأخير من عام 2019، لكنها توقعت عدد مشتركين دون تقديرات المحللين في الربع السنوي الجاري، وهو ما دفع السهم نحو التراجع خلال تعاملات الأربعاء.



وأضافت "نتفليكس" 8.76 مليون مشترك حول العالم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما فاق توقعات أشارت إلى إضافة 7.9 مليون مشترك جدد، ومقارنة بإضافة 8.84 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2018.

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وبلغت أرباح "نتفليكس" 587 مليون دولار أو 1.30 دولار للسهم في الربع الرابع من 134 مليون دولار أو ثلاثين سنتاً للسهم قبل عام، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% إلى 5.47 مليار دولار من 4.2 مليار دولار قبل عام، ومقارنة بتوقعات عند 5.45 مليار دولار.



وتتوقع "نتفليكس" إضافة نحو سبعة ملايين مشترك جدد خلال الربع السنوي الحالي بينما يتوقع محللون إضافة 8.9 مليون مشترك.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 3.6% إلى 326 دولارا، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 336.3 دولار وأقل سعر عند 323.6 دولار.