شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آي بي إم" يغلق على ارتفاع مدعوماً بارتفاع الإيرادات والأرباح الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إنترناشونال بيزنس ماشينز - آي بي إم" خلال تعاملات الأربعاء مدعوما بإعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمال قوية شملت ارتفاع الأرباح والإيرادات الفصلية بأكثر من التوقعات خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وأعلنت "آي بي إم" تحقيق أرباح بنحو 3.67 مليار دولار أو ما يعادل 4.11 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي من 1.95 مليار دولار أو ما يعادل 2.15 دولار للسهم قبل عام.

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وباستثناء بعض البنود والمواد في البيانات، بلغت أرباح "طآي بي إم" 4.71 دولار للسهم، بينما توقع محللون أرباحا معدلة عند 4.69 دولار للسهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2019 إلى 21.77 مليار دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات قدرها 21.64 مليار دولار.



وفي ختام تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم "آي بي إم" بنسبة 3.4% إلى 143.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 145.7 دولار وأقل سعر عند 142.5 دولار.