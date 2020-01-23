عبيد الطاير: نستهدف تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

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أعلنت وزارة المالية عن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، على هامش مشاركة الوزارة في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة، أمس الأول، في مقر المجلس بأبوظبي. وأفاد التقرير بوصول قيمة الإيرادات إلى 56.1 مليار درهم مرتفعة 7.2% عن نتائجها في عام 2017، مقابل مصروفات بلغت 54 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 5.6%، محققة فائضاً في الموازنة بقيمة 2.1 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 78.9% عن عام 2017.

شارك في الاجتماع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وفريق الوزارة المختص، ضمن اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي.

واستعرض الطاير خلال الجلسة؛ تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 الذي تضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد، وبيان الأداء المالي الموحد، إضافة إلى جهود وزارة المالية في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية. وفي هذا الصدد، قال: تلتزم وزارة المالية بتقديم تقارير الحساب الختامي الموحد وفق أفضل الممارسات العالمية، لخلق صورة دقيقة عن المكانة المالية للدولة، ورسم السياسات المالية التي ترتقي بالمركز المالي للاتحاد.

وبناء على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى بنسبة 29.3%.

وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات اجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى. أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية. وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%. أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم، وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.

وأكد عبيد حميد الطاير حرص وزارة المالية على الارتقاء بفعالية وكفاءة التقارير والبيانات المالية في الحكومة الاتحادية، لتقديم بيانات تعكس الأداء المالي الحقيقي للاتحاد، وتدعم عملية صنع القرار بالاستناد إلى تخطيط سليم لتوزيع الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، وفقاً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة، وهي: بيان ملخص الأداء المالي الموحد، وبيان ملخص المركز المالي الموحد، وبيان ملخص السيولة النقدية والمذكرة الإيضاحية.