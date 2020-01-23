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شكرا لقرائتكم خبر عن الودائع تتفوق على القروض بـ 111 مليـار درهـم خــلال 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تفوق إجمالي الودائع المصرفية على إجمالي القروض بنهاية عام 2019 بنحو 111 مليار درهم، مقارنة بتفوق بلغ 99.4 مليار درهم في 2018 و47 ملياراً في 2017 و9.2 مليار في 2016، حسب تحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات المصرف المركزي.
وارتفعت القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية المقيمة وغير المقيمة، بمقدار 103 مليارات درهم محققة 6.2% نمواً ليصل إجمالي التسهيلات إلى 1759.2 مليار درهم بنهاية عام 2019، مقارنة مع 1656.2 مليار درهم بنهاية عام 2018.
وارتفع إجمالي الودائع المستقطبة خلال 2019 بنحو 114.6 مليار درهم (منها 50.6 مليار في ديسمبر وحده) ليصل إجمالي الودائع إلى 1870.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة مع 1755.6 مليار درهم بنهاية 2018.
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