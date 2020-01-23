علامات تجارية عالمية تختار «نَسمَـة» لافتتاح منافذ بيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستضيف مساكن «نَسمَة» فرعاً ل«ستاربكس»، وفرعاً لسوبر ماركت «سبينس»، وذلك عقب توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص لتأجير محال تجارية في المشروع الذي تطوره «أرادَ» في قلب الشارقة الجديدة.

وتقع المحال الجديدة لمقهى «ستاربكس» وسوبرماركت «سبينس» في مركز «نَسمَة»، والذي يمثل القلب التجاري النابض في مساكن «نَسمَة»، ويتمتع بإطلالة على الحديقة الرئيسية في المشروع والبالغة مساحتها 13 فداناً. ويوفر المجمع التجاري مساحات تأجير رحبة بمساحة إجمالية تبلغ 44.000 قدم مربعة، كما يضم بين جنباته روضة أطفال تابعة لعلامة «برايت» للتعليم، وإحدى صيدليات «هيلث فيرست»، وأحد فروع مصبغة «إمكو إكسبرس» لتنظيف الملابس. كما يحتضن المركز التجاري الضخم نادياً للياقة البدنية ومبنى جمعية، ونادياً صحياً بمساحة 8.600 قدم مربعة مع مسبح خاص.

وتم تأجير 65% من المركز؛ حيث سيتم تأكيد تأجير المساحات المتبقية والتي تتضمن منافذ لبيع الطعام والشراب، وعيادة طبية، ومحل حلاقة وصالون تجميل. وسيقدم مركز «نَسمَة» خدماته للقاطنين في المشروع، إضافة إلى المجتمعات المحيطة من ضواحي الطي والسيوح.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «إننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل إثراء تجربة القاطنين لدينا ورفدهم بأفضل قيمة ممكنة لمنازلهم في مساكن «نَسمَة». ومن هذا المنطلق، فقد دأبنا منذ البداية على تطبيق أفضل الممارسات المهنية المستدامة، وتقديم باقة متنوعة من المرافق المجتمعية الحديثة، إضافة إلى شراكتنا مع العديد من العلامات التجارية المرموقة لافتتاح منافذ بيعِ متخصصة في المشروع».

وأضاف: «لا يفوتنا أن نرحب بالمستأجرين الجُدد في مركز «نَسمَة»؛ حيث سنواصل عملنا معاً لتعزيز رفاهية مجتمعنا الجديد في قلب الشارقة».

وقد فازت شركة «إنترماس» للهندسة والمقاولات بعطاء تشييد مركز «نَسمَة»، وهي الشركة ذاتها التي تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المراحل الأربعة الأولى من مشروع مساكن «نَسمَة». وقد تمت المباشرة بالعمل بالمجمع في شهر ديسمبر، ويتوقع تسليمه خلال الربع الثالث من العام الجاري.