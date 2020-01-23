السجواني: الوقت مواتٍ جداً لشراء عقارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» إن الوقت أصبح مناسباً جداً لشراء العقارات في دبي. وأوضح في مقابلة مع «بلومبيرج» على هامش مؤتمر دافوس: «الأسعار منخفضة للغاية.. واليوم ما تشتريه في دبي يكاد يكون بسعر التكلفة على المطورين أو أقل من ذلك». وأضاف أن «داماك» ستركز هذا العام على خفض المخزون في دبي وتتوقع بيع ألف وحدة، بالإضافة إلى أنها ستبحث عن الاستثمار في مشاريع عقارية بالمملكة المتحدة وأوروبا وسلطنة عُمان، وضخ المزيد من الاستثمار في شركة «روبرتو كافالي» للأزياء.