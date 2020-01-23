توقعات بإطلاق منصة الشركات الموقوفة عن التداول خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

توقع الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاق المنصة الجديدة الخاصة بالشركات الموقوفة عن التداول خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على معالجة أوضاع هذه الشركات من خلال وضعها على منصة تسمح بمراقبتها لمدة 3 سنوات، تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق المال بالدولة.

وقال الزعابي إن الدراسات تشير إلى إمكانية إطلاق هذه المنصة في الأسواق خلال العام الجاري، من خلال ضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها حالياً بشكل مفصل قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته، ومن ثم الموافقة عليه.

جاء ذلك على هامش الملتقى الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات (BDI) في دول مجلس التعاون الخليجي، حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، والذي يقام تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.

وأضاف الزعابي أن المنصة تستهدف إتاحة أسهم الشركات الموقوفة بسبب خسائرها المتراكمة، أو لأسباب التقصي والتدقيق المالي أو إعادة الهيكلة أمام تخارج المساهمين فيها، وذلك بعد تمييزها في قائمة مستقلة حتى يكون المسهم هو صاحب القرار النهائي، كما ستسمح للهيئة أيضاً بالعمل مع مجالس إدارات تلك الشركات بمعالجة أوضاعها.

وقال الزعابي إن استراتيجية الهيئة تتضمن إصدار العديد من الأنظمة والمنتجات الجديدة، ومنها مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المساهمة لأول مرة، مضيفاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق على المؤشر الجديد، حيث سيتم منح الشركات فترة تحضيرية لمدة عام، من أجل تطبيق الآليات الجديدة في إطار النظام، الذي يتضمن التركيز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة للشركات والتركيز على حوكمة مجالس إدارات الشركات، وآليات عملها وتقييمها، والتركيز أيضاً على الرقابة الداخلية وإبراز دور المدقق الداخلي والجمعيات العمومية.

وأضاف أن النظام سيشمل آليات لحماية المستثمرين وخاصة الأقلية منهم، ومنها تعيين ممثل عنهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ووضع آليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، وتمييز الشركات، ومعالجة أوضاع الشركات الموقوفة.

ولفت إلى أنه من المتوقع صدور نظام الإصدارات الرقمية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب وضع نظم جديدة للأسهم الممتازة والتمويل الجماعي، مشيراً إلى أن خطة الهيئة للعام الحالي ستشمل أيضاً، طرح منتجات جديدة قريباً أهمها السندات الخضراء والصكوك للأفراد، مشيراً إلى أن الهيئة تجري حالياً تحديثات على أنظمة الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن المنتجات الاستثمارية الخاصة بتطوير أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال إن الهيئة تعمل مع سوقي دبي وأبوظبي لتطوير أنظمة مقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية، بهدف ترقية الأسواق المحلية ضمن المؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلي وإس آند بي، مضيفاً أن هناك خططاً لدى السوقين لفصل نظام المقاصة عبر إنشاء شركات مقاصة منفصلة خلال عام 2020، من أجل تلبية آخر المتطلبات الخاصة بترقية أسواق الأسهم المحلية، ضمن المؤشرات العالمية من ناشئة إلى متقدمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تتم الترقية خلال العام الحالي. ولفت إلى أن الهيئة تقوم باستكمال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بترخيص وإصدار وتأسيس الشركات وغيرها، وربطها مع دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تقنيات المعلومات وتطبيقات الثورة الصناعية.