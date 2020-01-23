11.39 مليار دولار قيمة علامة «أدنـوك» التجارية في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اختارت مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» العلامة التجارية الأولى في الإمارات، للسنة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة علامة أدنوك التجارية لعام 2020 نحو 11.39 مليار دولار (41.83 مليار درهم)، بزيادة 28.6% مقارنة بالعام السابق، وزيادة 145% منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة في عام 2017، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لعام 2020 وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وانضمت «أدنوك» أيضاً إلى تصنيف العلامات التجارية العشر الأولى الأكثر قيمة على مستوى العالم في مجال النفط والغاز، كما حصل الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، على أعلى تصنيف بين رؤساء شركات النفط الوطنية، والرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدوره في تعزيز علامة الشركة التجارية وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة. وعلى مدار الإثني عشر شهراً الماضية، استطاعت «أدنوك» تعزيز علامتها التجارية من خلال التزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة، وسجلها الحافل بالإنجازات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتركيزها على الأمن والسلامة، ونجاح برامجها لتسهيل النمو الاقتصادي المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، والترويج لعلامتها التجارية على الصعيد العالمي من خلال مبادرات مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» ورعايتها بطولة سباق الفورمولا 1، وإطلاق حملتها الترويجية للمجموعة «طاقة للحياة»، مؤخراً.