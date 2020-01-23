«حرة عجمان» و«المشرق» يسهلان الأعمال للمستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق بغرض توفير الخدمات المصرفية لمستثمري المنطقة بما يسهم في تعزيز أعمالهم وتطورها.

ووفقاً لمذكرة التفاهم فإن بنك المشرق سيكون الشريك المصرفي المفضل للشركات التي تنوي تأسيس فروع لها بالمنطقة خلال عمليات التسجيل والترخيص أو الكائنة بالفعل حيث ستستفيد بعدد من الخدمات المصرفية والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بأعمالهم.

وتتضمن مذكرة التفاهم، منح شركات منطقة عجمان الحرة الأولوية لدى التقدم بطلب فتح حساب بخطوات مبسطة وسريعة، حيث ستأخذ العملية ذات المسار الطبيعي إلا أنها ستكون أسرع من مثيلاتها.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك المشرق، وتأتي تلك الخطوة في سياق سعينا الدؤوب لتسهيل ممارسة الأعمال بمنطقة عجمان الحرة وتسريع الخدمات المقدمة للشركات وتبسيطها ليتفرغوا لإنجاز أهدافهم التنموية. على جانب آخر، فإن مذكرة التفاهم تعزز خطوات المنطقة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات وتوفيرها على مختلف المنصات الإلكترونية بهدف الوصول إلى بيئة عمل سهلة وبسيطة.

وقال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق: يسرّ بنك المشرق أن يتعاون مع منطقة عجمان الحرة لتوفير مستويات غير مسبوقة من الراحة لعملائه عبر مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لدعم متطلبات أعمالهم. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد يكون فتح حساب تجاري مهمة صعبة في كثير من الأحيان، لكننا نهدف من هذه الاتفاقية إلى جعل هذه العملية بسيطة.