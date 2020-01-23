«الشارقة للابتكار» يطلع الدبلوماسيين على إنجازات المجمع وخططه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» في مقره لقاء خاصاً لممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة، ومجالس الأعمال، وقد حمل هذا اللقاء عنوان: «ملتقى الأعمال وتطوير الفرص»، وجاء تنظيمه في إطار سعي المجمع إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، وإطلاعهم على إنجازات المجمع منذ تأسيسه وما تم إنجازه، إضافة إلى خططه للعام الجاري 2020.

كما جاء هذا اللقاء بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المعرفي في المنطقة، وبناء علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية في مجالات البحث والتطوير المختلفة؛ حيث تم إطلاق مشروع يحاكي سيناريوهات المستقبل؛ لتسليط الضوء على المجمع وأهدافه، وأيضاً تفعيل دور المجتمع في التعاطي مع الأنشطة المختلفة للمجمع، وبناء ثقافة قائمة على الابتكار ونقل المعرفة؛ من خلال بناء بيئة مشجعة لرواد الأعمال والمبتكرين؛ لإطلاق مشاريعهم في المجمع.

وحضر اللقاء عدد من السفراء والقناصل والملحقين التجاريين، إضافة لممثلي مجالس الأعمال، وحشد من وسائل الإعلام، وتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع للمستثمرين في عدد من القطاعات البحثية الابتكارية. والتي تعد نقطة ارتكاز تستند إليها رؤية المجمع ورسالته؛ من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ للقيام بالأنشطة الاستثمارية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية، في قطاعات: تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.

كما تم استعراض العلاقة القائمة والدور الذي يلعبه المجمع بالربط بين القطاعات الأكاديمية والرسمية والخاصة؛ حيث استعرض حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع، الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع؛ لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، وتوجيه استثمارات نوعية؛ لتوفير قطاعات تنافسية جديدة، تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل، وفي بيئة جاذبة. كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع؛ نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

كما تم اطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع، والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب، متحدثاً عن أهم إنجازات المجمع، وخططه المستقبلية، وأهم الشركات العالمية التي تعمل ضمن المجمع، ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى مجالات الحياة، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات؛ للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة.

تكريم الإعلاميين

كما كرّم «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» شركاءه الاستراتيجيين من المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية إلى جانب عدد من الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات؛ وذلك تقديراً لمساهمتهم في النجاحات التي حققها المجمع في مسيرته، وتقديراً كذلك لجهودهم الإعلامية المتميزة، وتعاونهم في إنجاح أنشطة وفعاليات المجمع خلال عام 2019، إلى جانب دورهم في تعزيز علاقات التعاون والتواصل بما يحقق رؤية حكومة الشارقة كعاصمة للمعرفة ووجهة عالمية للبحث والتطوير. كما تم إطلاعهم على أهم المشاريع والاستثمارات الابتكارية العالمية التي يحتضنها المجمع، إضافة إلى جولة ميدانية في عدد من تلك المشاريع؛ ومنها المقر الجديد للمجمع، والذي من المزمع افتتاحه مع بداية إبريل/نيسان المقبل.

وأعرب حسين المحمودي، عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام على دورها في الترويج للمجمع، ونقل رسالته إلى العالم بالطريقة المثلى.

كما استعرض المحمودي خلال اللقاء وعبر عرض تقديمي أهداف المجمع ورؤيته، والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة؛ لترسيخ إمارة الشارقة عاصمةً للتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ من خلال خطة استراتيجية طموحة للجامعة الأمريكية في الشارقة، كان أحد بنودها هو دعم البحث العلمي عن طريق «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وأن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية، وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين وخريجي الجامعة الأمريكية. وقال: اتخذنا من خلال علاقاتنا مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجاً في البحث والتطوير كجامعة كامبريدج وأكسفورد وإمبريال كوليج؛ لخلق بيئة بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا؛ وهي: تكنولوجيا المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا البيئة، تكنولوجيا المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.