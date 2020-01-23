أبوظبي تستضيف اجتماعات منظمـي التدقيـق المستقلـين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



في إطار سعيه للارتقاء بجودة التدقيق المالي في الإمارة، استضاف «جهاز أبوظبي للمحاسبة» اجتماعات «مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين»، والتي عقدت في أبوظبي على مدار يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني الحالي، لتكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط اجتماعات المجلس، الذي يُعد أحد أكبر المنتديات في مجال التنظيم المستقل لمهنة تدقيق الحسابات على مستوى العالم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماعات، التي حضرها أعضاء يمثلون الهيئات التنظيمية من 16 دولة من الدول المتقدمة في مجال مهنة التدقيق، مراجعة توصيات الدورة السابقة من الاجتماعات والتي عقدت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومناقشة جملة من المواضيع تضمنت التقرير السنوي للمنتدى، ونسب إنجاز الخطط للعام التشغيلي 2019-2020، والخطط الخاصة بالعام التشغيلي 2020-2021.

كما ناقشت الاجتماعات أيضاً أوراق عمل تخصصية مقدمة من إدارة المنتدى حول أطر تطوير آليات عمل المنتدى، وتعزيز جودة وكفاءة عمليات تدقيق البيانات المالية على المستوى العالمي.

وتعليقاً على استضافة اجتماعات مجلس إدارة المنتدى في المنطقة للمرة الأولى؛ قال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: «تؤكد استضافة هذه الفعالية، الثقة التي توليها كبرى الهيئات الدولية المتخصصة لجهاز أبوظبي للمحاسبة، وحرصه المتواصل على دعم مهنة التدقيق، واعتماد أفضل المعايير العالمية في إعداد التقارير المالية، كما تجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي؛ بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال سبّاقاً في مجال تطبيق أطر الحوكمة والشفافية».

وأضاف السويدي: تتزايد أهمية التدقيق المالي في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم؛ إذ يعمل تطبيق معايير التدقيق والحوكمة المعتمدة عالمياً على ضمان إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز استدامتها. ومن هذا المنطلق؛ يحرص جهاز أبوظبي للمحاسبة على توفير منصات رائدة، تبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المحاسبة والتدقيق المالي، وتضع الحلول الملائمة لتطويره، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، والتي تمثل إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في هذا المجال.