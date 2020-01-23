ترامــب يهــدد بفــرض ضرائـب 25% علـى السيــارات الأوروبيــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من منتدى «دافوس» الاقتصادي في سويسرا من جديد بفرض ضرائب على قطاع السيارات الأوروبي؛ وذلك بعد تهديد مماثل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، «إن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أصعب من التفاوض مع أي طرف آخر. لقد استفادوا من بلدنا على مدى سنوات عديدة»، وأضاف: «في نهاية المطاف، الأمر بسيط، فإذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري (مع الاتحاد الأوروبي)، سنفرض ضريبة بنسبة 25% على سياراتهم».

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، من «دافوس» أن الولايات المتحدة تنظر في فرض رسوم جمركية عقابية على قطاع السيارات الأوروبي، في حال فرض الأوروبيون ضرائب «تعسفية» على الشركات الرقمية الكبرى.

ومكرراً تهديدات سابقة لواشنطن في هذا الصدد، قال منوتشين: «نعد أن الضريبة الرقمية تمييزية بطبيعتها»، مضيفاً: «إذا أرادو أن يفرضوا تعسفياً ضرائب على شركاتنا الرقمية، فسنفرض نحن ضرائب بشكل تعسفي على صانعي السيارات».

وجاءت كلمة منوتشين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي بدأت أعماله الثلاثاء، وتطغى عليه مساعي مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري على البيئة والاقتصاد.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على هامش منتدى دافوس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وقال الطرفان إنهما يعملان باتجاه التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017 للتوصل إلى اتفاق تجاري، إلا أن جهودهما تعطلت.

وجاءت محادثات ترامب مع الأوروبيين بعدما أعلنت باريس هدنة مع واشنطن بشأن خططها بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تحقق عائدات في فرنسا. وهدد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية. ولعبت فرنسا دوراً ريادياً في الجهود الرامية إلى تشديد الضرائب على شركات رقمية عملاقة، بينما أثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي في يوليو/تموز بعد تبنيه لقانون يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار «جوجل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» داخل البلاد.

وتحدث البيت الأبيض بإيجابية عقب الاجتماع بين ترامب وفون دير لايين، وقال في بيان إنهما «اتفقا على أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معاً لمواجهة تحديات عالمية مثل ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والاتصالات وانعدام أمن الطاقة».

وجاء في البيان أن «الرئيس ترامب جدد تأكيد أهمية التجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة، وأن الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم ملموس باتجاه إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب».

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد الشهر الماضي أنه سيرد بشكل «موحّد» على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.