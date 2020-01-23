«العربية للسيارات» تطلق برنامج العضوية الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، عن إطلاق برنامج العضوية الذهبية الجديد (AWRGold) الذي يوفر لأعضائه خدمتي استلام السيارات وإيصالها.

وتم تطوير برنامج العضوية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لضمان راحة العملاء. وإلى جانب استلام السيارات وتوصيلها، يوفر البرنامج خدمة تجديد تسجيل المركبات، وتقديم المساعدة على الطريق على مدار الساعة، وخدمة التوصيل والاستقبال من وإلى المطار مرة واحدة سنوياً، إضافة إلى الخدمات المعهودة التي تقدمها مراكز الخدمة التابعة للعربية للسيارات.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات: «إن العضوية في هذا البرنامج تمثل جانباً من جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة خدمة العملاء وترسيخ ولائهم. وتضمن الخدمات التي نوفرها جميع متطلبات السائقين لضمان راحتهم التامة من دون أي متاعب. وسنواصل تركيزنا على تقديم معايير استثنائية في خدماتنا لعملائنا، من خلال مثل هذه المبادرات التي تضيف قيمة لعملائنا، وتساعدهم على توفير الوقت والجهد».

ويكون باب العضوية في البرنامج مفتوحاً لجميع عملاء «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»، كقيمة إضافية لعقود الخدمة المدفوعة، وفقاً للشروط والأحكام. ويمكن للعملاء الذين لا يمتلكون عقوداً للخدمة الاستفادة أيضاً من العضوية الذهبية في البرنامج بشكل منفصل، مقابل رسوم رمزية، كما يمكن تجديده حال انتهاء العضوية الحالية.

ويعد البرنامج إحدى المبادرات التي أطلقها قسم الصيانة في «العربية للسيارات»، لضمان حصول العملاء على تجربة مريحة ومتميزة لهم طوال مدة امتلاكهم أي سيارة من «العربية للسيارات». وسيتمكن الأعضاء من تسليم سياراتهم أربع مرات في العام الواحد باستخدام شاحنة مسطحة يقودها سائق متدرب ومحترف من أي مكان داخل دبي والإمارات الشمالية إلى أقرب مركز خدمة تابع للعربية للسيارات لأغراض الصيانة الدورية والإصلاحات العامة.

ويتم تقديم المساعدة على مدار الساعة، والتي تشتمل على خدمة القطر وشحن البطارية وإصلاح الإطارات وتوصيل الوقود في حالات الطوارئ على مستوى الإمارات العربية المتحدة. ويشمل نطاق الخدمة تجديد تسجيل المركبات واستلامها وتوصيلها من موقع العميل داخل الإمارات.

ويحصل كل عضو في البرنامج على بطاقة عضوية برقم فريد يمكن تقديمه كمرجع.