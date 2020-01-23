أربـاح الشـركات تعيـد «وول سـتريـت» للمستويات القياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الارتفاع الجماعي مجدداً، أمس الأربعاء، بدعم من نتائج قوية لشركات كبرى، وانحسار مخاوف انتشار فيروس «كورونا الجديد» في الصين؛ حيث كشفت بكين أمس، عن إجراءات لكبح جماح فيروس ووهان التاجي، مما يخفف من المخاوف من حدوث وباء عالمي، أدى إلى تراجع الأسواق الثلاثاء، فيما أكد مسؤولو الصحة العامة والوقاية الثلاثاء، تشخيص أول حالة أمريكية بالمرض القاتل في ولاية واشنطن، لكن المريض حالته استقرت ولا يشكل خطورة كبيرة على الجمهور.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» لمستويات قياسية جديدة، أمس الأربعاء، بدعم نتائج أعمال الشركات.

وارتفع سهم «أي.بي.إم» بأكثر من 4% بعد تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات «نتفليكس» خلال الربع الرابع، بعدما أضافت الشركة 8.7 مليون مشترك، لكنها أبدت نظرة مخيبة للآمال بشأن توقعات عدد المشتركين في الربع الأول من 2020.

فيما هدأت المخاوف بشأن فيروس «كورونا» الذي بدأ انتشاره في الصين مع اتخاذ بكين إجراءات مضادة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الوضع في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه على ثقة في تعامل الصين مع الأزمة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3% إلى 29283 نقطة، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.3% إلى 3331.8 نقطة، كما صعد «ناسداك» 0.5% مسجلاً 9413.6 نقطة، ليسجل المؤشران مستويات قياسية جديدة.

وقالت شركة بوينج الثلاثاء إنها لا تتوقع الحصول على موافقة على إعادة طائرة 737 ماكس الموقوفة حتى منتصف العام.

وفي القارة العجوز، انتعشت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء؛ إذ أسهمت جهود الصين لاحتواء فيروس كورونا الجديد في تهدئة المخاوف من وباء‭‭ ‬‬عالمي بينما سجلت الأسهم الألمانية التي تتأثر بالتجارة مستويات قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مسجلاً 424.2 نقطة، في حين تفوق المؤشر داكس الألماني على نظرائه في المنطقة بعدما أظهر مسح أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين رفعت ثقة المستثمرين الألمان لأعلى مستوى منذ 2015، وصعد المؤشر الألماني «داكس» بنحو 0.4% مسجلاً 13609.5 نقطة، كما ارتفع المؤشر البريطاني «فوتسي» بنحو 0.2% ليصل إلى 7625.4 نقطة.

بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% ليسجل 6058.4 نقطة، في حين

وصعد سهم مجموعة بيركلي البريطانية 6% لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت شركة بناء المنازل إنها سترفع العوائد للمساهمين بحوالي 455 مليون إسترليني (594 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين.

وفي آسيا، سجل المؤشر نيكاي القياسي تعافياً متواضعاً عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء، مع انحسار حالة الهلع التي أصابت المستثمرين بشأن فيروس كورونا في الصين على الرغم من استمرار الطلب على الشركات التي لها علاقة بالصحة والضغط على القطاع السياحي.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.7 في المئة ليسجل 24031.35 نقطة ليعوض معظم الخسائر التي كبدها في الجلسة السابقة وبلغت 0.9% بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1744.13 نقطة.

وامتد الفيروس الذي يسبب نوعاً من الالتهاب الرئوي لمدن صينية أخرى من بينها شنغهاي وبكين وزاد عدد المرضى لأكثر من ثلاثة أمثاله، وظهرت المزيد من الحالات في دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

واستمر الدعم لأسهم شركات المنتجات الصحية. وزاد سهم ازايرث للملابس الواقية 23.9% بعد يوم من صعوده للحد الأقصى المسموح به يومياً، كما صعد سهم أوميكنشي لإنتاج الألياف 9.9% وكان قد ارتفع أيضاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً الثلاثاء، وصعد سهم دايكن إندستريز، المصنعة لمنتجات مكيفات الهواء، 2.3%.

على الجانب الآخر، استمر الضغط على الأسهم التي لها علاقة بزائري اليابان، ونزل سهم ايستان ميتسوكوشي هولدينجز 1% وهبط سهم بيك كاميرا 0.9% بسبب المخاوف من احتمال انخفاض عدد السائحين الصينيين لليابان. (وكالات)