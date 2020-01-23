الجروان: 7.2 مليار دولار استثمارات الإمارات في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد

أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر حالياً في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 7.2 مليار دولار(26.5 مليار درهم)، معتبراً أن العلاقات المصرية الإماراتية في كافة المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعيش مرحلة ذهبية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

أوضح الجروان أن مصر تأتي في صدارة الجهات العربية الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في الوقت الراهن، وذلك بفضل التغيرات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية في مصر والنمو الاقتصادي القوي المشجع على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وأضاف الجروان خلال افتتاح أعمال مؤتمر «فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات» التي انطلقت أمس في دبي بحضور السفير أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي، أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر العربية تعيش مرحلة ذهبية من الازدهار انعكست على العلاقات الاستثمارية، التي قد تتجاوز التقديرات الرسمية لتصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف الجروان أن مصر تتمتع حالياً بكافة نقاط القوة التي تجذب أي مستثمر من مختلف أنحاء العالم، فلديها اقتصاد قوي ينمو بمعدلات هي الأسرع والأعلى عالمياً تصل إلى 6% وهذه نسبة لا تتحقق إلا في عدد محدود جداً من اقتصادات العالم مثل الهند والصين، كما تتمتع بسياسة نقدية ممتازة يعكسها الاحتياطي النقدي الضخم لدى البنك المركزي والذي يتجاوز لأول مرة حاجز 45 مليار دولار، فضلاً عن تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، إلى جانب بيئة قانونية تحمي المستثمر عبر قانون الاستثمار الجديد الذي يساوي بين المستثمر المصري والأجنبي.

حضر المؤتمر الذي تم تنظيمه برعاية المكتب التجاري بقنصلية جمهورية مصر العربية في دبي، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومكتب راشد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء شركات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد أشرف الديب أهمية مؤتمر فرص التجارة والاستثمار في مصر والإمارات بمشاركة الشركات الإماراتية والمصرية بهدف استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن اهتمام مجتمع الأعمال في البلدين للمشاركة في المؤتمر تشكل رسالة مهمة واضحة بمدى الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة الإمارات.

وأوضح الديب أن العلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين انعكست بشكل إيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية وأسهمت بصورة كبيرة في تطوير وتعزيز مناخ الأعمال بين البلدين، مشيراً إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال 2019 لأكثر من ملياري دولار، وارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر لأكثر من 7 مليارات دولار.

وكشف الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية عن تنظيم مؤتمر «فرص الاستثمار في الإسكندرية» خلال مارس أو إبريل المقبلين.واستعرض حافظ الدور الذي تلعبه الجمعية في توفير فرص العمل والتمويل اللازم للمشاريع متناهية الصغير، لافتاً إلى أن الجمعية قامت بمنح تمويلات تصل إلى 16 مليار جنيه مصري بنحو ملياري جنيه سنوياً.