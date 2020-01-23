المستفيـدون الخمسـة الأوائـل فـي عهـد ترامـب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى دونالد ترامب خطابه الأول في 20 يناير/كانون الثاني 2017، ووعد بتحويل أمريكا إلى الثراء من جديد، وفي السنوات الثلاث التي تلت ذلك اليوم، أصبحت أمريكا أكثر ثراءً فعلاً، مع ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي بنسبة 47٪. لكن أكبر خمسة رابحين كانوا أثرياء أصلاً.

فمن هؤلاء الخمسة ثلاثة مليارديرات أمريكيين، والاثنان الآخران يعيشان خارج الولايات المتحدة. وقد نمت ثروتهم بما مجموعه 219 مليار دولار منذ أن أصبح ترامب رئيساً. وارتبطت مكاسبهم بالظروف المواتية في أسواق المال، أكثر من ارتباطها بالقرارات الذكية للرئيس الحالي، الذي اصطدموا معه بشكل دوري أوتعاونوا معه أحياناً.

برنارد أرنولت



* المكاسب منذ تنصيب ترامب: 74.4 مليار دولار

* القيمة الصافية لثروته اليوم: 116.5 مليار دولار

* قفزت إيرادات شركة أرنولت للسلع الفاخرة بنسبة 25 ٪ في الفترة من 2016 إلى 2018، وارتفعت الأرباح بنسبة 57٪.

* في أكتوبر الماضي حضر الرئيس ترامب مع أرنولت حفل افتتاح ورشة «لويس فيتون» الجديدة في تكساس. وفي الشهر التالي، أعلنت أرنولت عن صفقة بقيمة 16.2 مليار دولار لشراء «تيفاني وشركاه».

جيف بيزوس



* المكاسب منذ تنصيب ترامب: 46 مليار دولار

* القيمة الصافية لثروته اليوم: 115.6 مليار دولار

* بعد عرضه إرسال ترامب في رحلة إلى الفضاء، حقق مؤسس شركة أمازون مكاسب في عهد الرئيس الحالي أكثر من أي شخص آخر في أمريكا. على الرغم من انتقاد ترامب لعملاق التجارة الإلكترونية، فقد ارتفعت أسهم أمازون بالتزامن مع زيادة إيرادات الشركة. وارتفعت المبيعات بنسبة 109٪ في السنوات الثلاث الماضية.

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موكيش امباني



* المكاسب منذ تنصيب ترامب: 39.2 مليار دولار

* القيمة الصافية لثروته اليوم: 61.1 مليار دولار

* حقق أغنى شخص في الهند ازدهاراً لافتاً بفضل قراراته الذكية وانتعاش الاقتصاد الهندي. في بداية رئاسة ترامب، تجاهل أمباني فكرة أن وجود حمائية في البيت الأبيض سيكون بالضرورة سيئاً بالنسبة للشركات العالمية. وقال في مؤتمر عقد عام 2017: «قد يكون ترامب نعمة مقنعة».وقد ركز اهتمامه على قطاع التقنية الهندي ووسع أنشطة مجموعته التي تنشط في النفط والغاز، لتشمل الاتصالات حيث نشر شبكة الجيل الرابع وحصد 350 مليون مشترك.

ستيف بالمر



* المكاسب منذ تنصيب ترامب: 30.7 مليار دولار

* القيمة الصافية لثروته اليوم: 60 مليار دولار

* بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت في 2014، ارتفع سهم مايكروسوفت 181٪ منذ بداية عهد ترامب، ما ساعد على تعزيز صافي ثروة ستيف بالمر بنحو 30.7 مليار دولار.ونجحت الشركة في إبرام عدد من صفقات الاستحواذ وفازت بعقد الحوسبة السحابية مع البنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

مارك زوكربيج



* المكاسب منذ تنصيب ترامب: 28.9 مليار دولار

* القيمة الصافية لثروته اليوم: 82.2 مليار دولار

* لم يؤثر الضجيج المستمر وجلسات الاستماع في الكابيتول على ثروة رئيس شركة فيسبوك التي ارتفعت بنسبة 75% منذ تولي ترامب.

و ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 28٪ وارتفعت أرباحها للربع الثالث من عام 2019 بنسبة 19٪ إلى 6.1 مليار دولار، كانت أكثر من كافية لتغطية غرامة لجنة التجارة الفيدرالية لشهر يوليو البالغة 5 مليارات دولار.