دافوس واحد أم «دوافس متعددة»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لونيل لورينت *

لا تزال الطائرات الخاصة تقل الكبار، ويُطلب منها الآن ملء خزاناتها بـ «وقود الطيران المستدام». ولا يزال كلاوس شواب يرحب بالرؤساء التنفيذيين الأقوياء، لكنه حرص على مطالبتهم بالالتزام بهدف الكربون صفر بحلول عام 2050.

دافوس ليس شيئاً واحداًَ. هناك العديد من الدوافس في دافوس واحد. جلسة التأمل السنوية تلك في الحوزة السويسرية -تتخللها مواعظ إنجيل الرأسمالية من أبرز أصحاب المصالح، حيث يصل سعر شطيرة النقانق إلى 50 دولاراً وسعر غرفة الفندق 10 آلاف دولار، وحيث لا يتوقف هدير الطائرات الخاصة التي تحمل على متنها مشاركين أغنياء أقوياء تملأ نفوسهم سعادة شرف الدعوة، لكنهم غائبون عن الوعي بما يجري.

يقول ميكا وايت، المؤسس المشارك لحركة مناهضة للرأسمالية «احتلوا وول ستريت»، في إطار تبريره المطول لحضوره دافوس هذا العام، الكثير عن أسباب استمرار نصب أكبر خيمة للرأسمالية العالمية في دافوس حتى في عصر الغضب الشعبوي. فهو يعتقد أن فقاعة دافوس باتت تملك قدرة هائلة على ابتلاع أولئك الذين يحاولون ثقبها - أياً كانت دوافعهم.

كان من المفترض أن يكون دافوس قد انقرض. وكانت دورة العام الماضي أشبه بالإصرار على اقتراف الذنب حتى آخر رمق. فالمليارديرات حضروها لدحض أفكار تتردد حول زيادة الضرائب على الأثرياء. فقد أكد السير ديفيد أتينبورو أمام ذلك الحشد من مالكي ومستخدمي الطائرات الخاصة أن «جنة عدن تلاشت». ووصف روتجر بريجمان المؤرخ البارز منتدى دافوس بأنه دكان للنفاق «وطالب المشاركين فيه وجاهة بالكف عن الحديث عن الأعمال الخيرية وتركيز الحديث عن الضرائب».

وانعقد دافوس هذا العام - بلا بريجمان - هو أكثر دافوسية من أي وقت مضى. لا تزال الطائرات الخاصة تقل الكبار، ويُطلب منها الآن ملء خزاناتها ب «وقود الطيران المستدام». ولا يزال كلاوس شواب منظم دافوس، يرحب بالرؤساء التنفيذيين الأقوياء، لكنه حرص على مطالبتهم بالالتزام بهدف الكربون صفر بحلول عام 2050. سيتم طلاء غرف المنتدى بمواد مستدامة مثل الأعشاب البحرية، وسيتم تصنيع السجاد المعاد تدويره من شباك الصيد المنتهية الصلاحية والورق، ولمن تسول له نفسه اتهام أعمال المؤتمر ومحاضرات المشاركين بالتخاذل، تم وضع 25 لافتة بعنوان «كيف نحفظ كوكبنا».

سوف ينجح دافوس ليس في إزالة آثار العولمة بمساحيق خضراء، بل سيكون إسفنجة امتصاص الحركات الشعبوية. لقد أدركت حوزة دافوس أن إتاحة خشبة المسرح لمناهضيها يمكن أن يعمل لصالحها. فشخصية مثل ميكا وايت، على سبيل المثال، حريصة جداً على تأمين موطئ قدم لها في «أقوى تجمع في العالم». وسوف يحاضر أمام حشد من رجالات المال والسياسة كان يريد ذات مرة تحطيمه عندما رفع شعار تحويل «الاحتجاج إلى تقدم». وسيشهد المنتدى تناقضات أخرى حيث تقف غريتا تونبرج على نفس المنصة التي يتحدث منها دونالد ترامب. وسوف يطالب رئيس وزراء فرنسا بفرض ضريبة على شركات التقنية بحضور ساندرا بيشاي.

ويحرص دافوس على الترويج لتلك القشرة التي تغلفه من الحياد، وتحويلها إلى قيمة في مقابل تحوله إلى نسخة أخرى من شبكة «لينكد إن». ويقول شواب: «نحن نجمع بين أصحاب النفوذ، ونأمل أن يستخدموا نفوذهم بطريقة إيجابية»، أو بعبارة أخرى: كل شخص مهم هنا - حتى لو اختلفوا، فإن دافوس يعيش ويموت من خلال قائمة الضيوف الخاصة به. ويشمل وصف وايت دافوس بأنه «دوافس عدة» الاجتماعات السرية التي تتم في غرفة خلفية لا يتم تصويرها - أي دافوس داخل دافوس.

ويبدو قبول ذلك مستهجنا في عصر النشاط السياسي الاستثنائي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي كان أن يقاطع المنتدى ويتسبب في أضرار جسيمة للعلامات التجارية. فهل يمكن استبدال دافوس؟ يتساءل المؤلف أناند جيريدهراداس الذي يعتقد أن رواد الأعمال الحقيقيين ليس لديهم سبب للتسكع في خيمة المليارديرات. ويمكنهم بدلاً من ذلك، العمل من خلال الأمم المتحدة لإنشاء مؤتمر عالمي جديد.

إنها نقطة مثيرة للاهتمام وهي ممكنة التطبيق. لكن النسخ الوطنية من دافوس، مثل تلك التي روجت لها فرنسا، فشلت في أن تكون إما محايدة أو حصرية مثل الأصل. قد لا يكون من السهل قيام دافوس جديد. أو ربما يكون المنتدى قد نجح في حماية علامته التجارية. فقد وجه عام 2018، تحذيراً لمن يفكر في تقليد نسخته من أنه «سيستخدم كل الوسائل لحماية علامة دافوس ضد الخصخصة غير المشروعة». وقد حافظ على صورته كماركة عالمية، حتى رغم بعض حالات الخلل مثل فرض حظر على رجال الأعمال الروس المستهدفين بعقوبات، تبين أنه ليس خالياً من السياسة.

* بلومبيرج