شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ثاني أكبر سوق مصدر للسفر من المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
من المتوقع أن يحقق قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أكثر من 1.4 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة مسجلاً بذلك معدل نمو سنوياً مركباً قدره 7.6%. ووفقاً لأحد الأبحاث التي نشرتها شركة Allied Market Research، تتوقع منظمة السياحة العالمية، أن تصبح منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع الجهات المصدِّرة للسياح نمواً على مستوى العالم، حيث تضاعف عدد الرحلات الخارجية منها بمقدار أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين، ما جعل المنطقة سوقاً مصدرة مهمة لأي وجهة.
وتمثل الإمارات ثاني أكبر سوق مصدر للسفر إلى الخارج من الشرق الأوسط، نظراً لتفوق المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، حيث يشكل المسافرون للخارج بغرض العمل أو الترفيه مزيجاً من السكان المحليين والوافدين. كما يعتبر العدد المتزايد من الوجهات التي تخدمها شركات طيران الإمارات العربية المتحدة أحد العوامل التي تسهم في زيادة السفر إلى الخارج من الإمارات العربية المتحدة.
من المقرر انعقاد المؤتمر السنوي الثامن لسفر الأعمال والسفر الفاخر بمنطقة الشرق الأوسط (MALT) في دبي يومي 25 و26 فبراير 2020. وسيشهد المؤتمر مجدداً حضور المعنيين بالسفر الفاخر وسفر الأعمال وحضور الاجتماعات والفعاليات من جميع أرجاء المنطقة للالتقاء بأبرز مزودي خدمات السفر ومناقشة شتى التوجهات والاستراتيجيات والتحديات والحلول في هذه الصناعة.
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