شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تسلا» يحلق بقيمة الشركة فوق 105 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّق سهم شركة «تسلا» مجدداً أمس وارتفع قرابة 8% خلال الجلسة ملامساً مستوى 600 دولار. هذا الارتفاع رفع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية فوق 105 مليارات دولار.

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