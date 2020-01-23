«مركز دبي التجاري» يستضيف اليوم المفتوح لـ«كلية دبي للسياحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقّع فريق «مضياف» لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مؤخراً مذكّرة تفاهم مع إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لاستضافة فعاليات اليوم المفتوح التي تنظمها الكلية على مدار العام لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في السياحة وتجارة التجزئة والضيافة، بما يسهم في دفع عجلة التوطين.وقّع الاتفاقية كل من عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة، وأسماء الشريف، مديرة مبيعات في إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عيسى بن حاضر: إن توقيع الاتفاقية هو جزء مهم من الشراكة التي تجمع بيننا وبين مركز دبي التجاري العالمي، فهو المكان الذي يحتضن أبرز المعارض والأحداث والمساهم الأكبر في نجاح الفعاليات والمعارض والأنشطة المختلفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهتين لدعم كل من مرشحي برنامج «مضياف» و«معرض الإمارات للوظائف».وقالت أسماء الشريف: يسرنا توقيع الاتفاقية مع فريق «مضياف» من كلية دبي للسياحة، واستضافة فعاليات اليوم المفتوح لإتاحة المجال أمام الراغبين من المواطنين الشباب للعمل في القطاع السياحي.