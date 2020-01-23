شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «النويس» تخطط لصندوق بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط حسين النويس، رئيس مجلس إدارة «إيميا باور»، التابعة لمجموعة النويس للاستثمار، لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح النويس ل «بلومبيرج» على هامش منتدى دافوس أنه ينوي جمع المبلغ للصندوق بالنظر إلى الحاجة للتوسع.(بلومبيرج)

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