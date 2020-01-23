«أراضي دبي» ترسم معالم خطتها للترويج العقاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشف «قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري» التابع ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، عن معالم خطته السنوية وأجندة النشاطات والفعاليات للترويج العقاري للعام 2020 الذي يشهد انطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي» في ال20 من أكتوبر المقبل.

تتضمن أجندة هذه الخطة مجموعة من الفعاليات كالمعارض والمؤتمرات تزيد على 20 فعالية سيتم تنظيمها في عدد من المدن والعواصم الكبرى في دول عالمية مثل المملكة العربية السعودية ومصر وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من التي تستحوذ على أعلى تعاملات وصفقات عقارية من حيث الحجم والعدد في سوق دبي المحلي.

وتتميز أجندة فعاليات الخطة الترويجية لهذا العام بانعقاد معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، حيث ستقام العديد من الأنشطة والمعارض والمؤتمرات العقارية على هامشه، حيث تستهدف في هذا العام استقطاب أكثر من 5000 وسيط عقاري يمثلون أكثر من مليوني مستثمر حول العالم.

1000 وسيط عالمي



وأوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري قائلة: «نجحنا في تطبيق أهداف الخطة الترويجية للعام 2019 باستقطاب أكثر من 1000 وسيط عقاري عالمي، وتنفيذ جميع الفعاليات المحلية والخارجية، ونحن اليوم مستعدون لعام جديد من النجاحات في الوصول إلى المزيد من الأسواق والمستثمرين لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي توفرها بيئتنا المحلية».

وأشارت إلى أن 2019 حقق نشاطاً قوياً من حيث حجم وعدد الصفقات العقارية وبنمو ملحوظ مقارنة بالسنوات ال10 الماضية، وهذا دليل على جاذبية «عقارات دبي» على المستوى العالمي، ونسعى في 2020 إلى ضخ المزيد من علامات التفاؤل والإيجابية في السوق وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين من شتى بقاع العالم، حيث نستهدف استقطاب أكثر من 5000 وسيط يمثلون أكثر من مليوني مستثمر.

وأكدت على أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ل«دائرة الأراضي والأملاك»، كالدوائر المحلية في الإمارة وشركات التطوير العقاري وأمناء الترويج والجهات الدبلوماسية في الخارج لما له من دور كبير في تحقيق النتائج والأهداف المنشودة، لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياًَ في الابتكار والثقة والسعادة.

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فعاليات محلية ودولية

ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة، وستسجل الدائرة حضورها في نسخة 2020 للسوق الدولي لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس من كل عام، كما ستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أمريكا، كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب جلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة الجديدة من معرض العقارات الفاخرة. وستصل الدائرة إلى الصين من خلال المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين. وهناك عدد من الفعاليات التي ستحضرها في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها في الإمارات والعالم.



أجندة ترويجية



وتهدف الأجندة الترويجية التي تتبناها الدائرة إلى فهم السوق العالمية المتنوعة، وتقديم أفضل الحلول التسويقية للمطورين والوسطاء، ومساعدة كافة الأطراف على اكتساب المعرفة والإلمام بمختلف الاتجاهات المتنوعة، ما يؤدي إلى صياغة الحلول من خلال اتباع المنهجيات المثلى والمزايا التقنية، وتبني المقترحات لبناء علاقة دائمة مع الأفراد وجميع القطاعات المهنية. وتساعد هذه الفعاليات أيضاً في التوصل إلى مذكرات التفاهم التي تؤدي بدورها إلى دفع عجلة نمو القطاع العقاري.