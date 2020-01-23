«أفيفا» تسعى إلى تمكين الشركات من تخفيض النفقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد كريج هيمان الرئيس التنفيذي لشركة أفيفا العالمية أن الشركة تمكنت من التوسع في 40 دولة ولديها 16 ألف عميل و4500 موظف حول العالم، حيث تعمل الشركة على تمكين الشركات الصناعية من تخفيض النفقات التشغيلية.

وقال هيمان خلال اللقاء الذي نظمته الشركة أمس في فندق أبوظبي بحضور عدد كبير من ممثلي شركات البترول والشركات الصناعية والتكنولوجية: نعتقد أن التكنولوجيا تحسن حياة البشر، ولذلك نستثمر ونتواجد في العديد من القطاعات، حيث تسير أعمالنا بشكل جيد خاصة أننا شركة مدرجة في سوق لندن ونتمتع بثقة كبيرة من قبل عملائنا، وتضاعفت إيراداتنا 3 مرات إلى جانب أن أعمالنا تضاعفت مرتين، حيث وصلت إيراداتنا إلى مليار دولار سنوياً.

وأضاف: تقدم الحوسبة السحابية التقنيات بشكل منخفض التكلفة إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء وبرمجيات الدافع المعزز والافتراضي، حيث أصبحت هذه التقنيات تؤثر في المستهلكين.

وذكر أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو في الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 16.35%، بينما ارتفعت أرباحها 66% لتصل إلى 90 مليون جنيه استرليني.

وقال هيمان: تعتبر الإمارات إحدى أسرع الدول في مجال تطوير الأعمال، والكثير من عملائنا وشركائنا في الإمارات يتعاملون معنا، مع العلم أن ثلث عملائنا من منطقة أمريكا الشمالية، والثلث الثاني من أوروبا والثلث الثالث من منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

ولفت إلى أن الشركة تسير نحو تنمية أعمالها في الدولة حيث قامت بتوسعة مكاتبها، ويبلغ عدد موظفيها 85 موظفاً في أبوظبي ودبي.

تعاون مع أدنوك

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تعمل أدنوك لمعالجة الغاز مع أفيفا باستخدام تقنية التنبؤ بالذكاء الاصطناعي والصيانة المخططة مسبقاً، وقال أحمد محمد العبري، نائب الرئيس للهندسة والخدمات التقنية لدى أدنوك لمعالجة الغاز بهذا الخصوص: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع أفيفا والتي تعدّ نموذجاً يحتذى للتعاون المتميز الذي سيسهم في تغيير الموازيين على المدى الطويل فيما يتعلق بإدارة المعدات وتحسين التكلفة.

التقنيات تلبي احتياجات الطاقة

وشارك الدكتور سيف سلطان الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز، في المناقشات مع قادة الصناعة والخبراء، وأكد أهمية تبني طرق جديدة للعمل في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بهدف تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل.

وقال الدكتور سيف في كلمته الافتتاحية: تؤثر التكنولوجيا اليوم في كافة جوانب حياتنا الشخصية، ما يتطلب التحولات الرقمية في العمل، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا. وهذا يعني من الناحية العملية، ضرورة خلق ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء لتعزيز التكنولوجيا من أجل تحقيق التطور المنشود والتكيف مع هذه المستجدات

وأضاف: يعد الغاز الطبيعي من أنظف مصادر الطاقة لانخفاض مستوى الانبعاثات، مقارنة بالمواد الهيدروكربونية التقليدية، والذي يسهم اليوم في تعزيز نمو الإمارات.