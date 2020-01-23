«تنظيم الاتصالات» تطلق برنامج بناء القدرات للأمن السيبراني

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أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، أحد البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات وطنية على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجال حماية الفضاء السيبراني والتصدي للمخاطر ذات الصلة.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني، ما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية، ودعم البحث والابتكار.وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: بينما نمضي بخطى حثيثة نحو صناعة المستقبل الرقمي الذي يعزز سعادة المجتمع، فإننا نأخذ في الحسبان الآثار الجانبية للتقنيات الرقمية، ولا سيما المخاطر السيبرانية التي تؤثر في البنى التحتية الرقمية وأمن المعلومات، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز وحماية التقدم السريع الذي تشهده الدولة في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة.ويعتمد البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني في تحقيق أهدافه على أربعة محاور، وتشمل: الإطار الإرشادي للكفاءات والدعم الأكاديمي والدورات التدريبية والفعاليات. ويعمل الإطار الإرشادي للكفاءات على تحديد الوظائف المتعلقة بالأمن السيبراني والمهام المنوطة بها والمعلومات والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في هذه الوظائف.

ويشكل الدعم الأكاديمي المحور الثاني للبرنامج، حيث يهدف البرنامج عبره إلى توعية طلاب المدارس بخصوص الأمن السيبراني بشكل عام، والفرص الوظيفية المتعلقة بهذا المجال.كما سيعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية على إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية في مدارس الدولة، والعمل على إضافة تخصصات ومساقات خاصة بالأمن السيبراني في الجامعات.كما يعزز البرنامج في محوره الثالث الكفاءات عبر حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية التي ستطلقها الهيئة في المستقبل القريب.وفي محوره الرابع، سيقوم البرنامج الوطني لبناء القدرات للأمن السيبراني بتنظيم ودعم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني.