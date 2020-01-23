علامة «اتصالات».. الأقوى بالقطاع في المنطقة بـ 11 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أمس لقب أقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، واعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية، والتي استحقتها بفضل استراتيجيتها المبتكرة لإثراء تجربة العملاء، وقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الديناميكية الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشر العلامة التجارية على مستوى العالم وتعزيز التفاعل مع عملائها.

بحسب التقرير الصادر مؤخراً من «براند فاينانس»، فقد بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية لمجموعة اتصالات ما يقارب 11 مليار دولار، والتي تضم تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في السعودية، اتصالات المغرب، يوفون «Ufone» وPTCL في باكستان). وحافظت «اتصالات» كذلك على مكانتها الإقليمية باعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الرابع على التوالي.

كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية ل «اتصالات» لتصل إلى 8.5 مليار دولار، باعتبارها العلامة التجارية الخدمية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما تعد «اتصالات» العلامة التجارية الوحيدة في قطاع الاتصالات التي تحافظ على التصنيف AAA للعلامة التجارية.

وأعرب ديفيد هاي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس» عن ترحيبه بهذا الإعلان قائلاً: يسعدنا أن تكون «اتصالات» اليوم هي العلامة التجارية الخدمية الأولى من بين 500 علامة تجارية أخرى للمرة الثالثة على التوالي، إذ حازت هذا التصنيف المرموق بعد جهودها الكبيرة والملموسة في دفع عجلة الابتكار الشامل حتى باتت أحد الرواد العالميين في هذا المضمار، وهو الأمر الذي أسهم في بلوغ قيمة محفظة علامتها التجارية قرابة ال 11 مليار دولار. ويبدو هذا جلياً من خلال ما تقدمه «اتصالات» من شريط واسع من الحلول الرقمية المبتكرة التي نشهدها كل عام من خلال مشاركاتها الدورية في معرض جيتكس، علاوةً على نجاحها في نشر وتمكين شبكة الجيل الخامس 5G في الإمارات، والتي ستكون الركيزة الأساسية لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق فعالياته في أكتوبر القادم.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: إن الوصول إلى القمة أسهل من المحافظة عليها، واليوم ومع الصدارة الإقليمية لعلامة «اتصالات» التجارية نؤكد فاعلية الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة في المجتمعات التي تخدمها عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل شبكة الجيل الخامس 5G بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي نتبناها والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، حيث تفخر «اتصالات» بأن كان لها الريادة في إطلاق شبكة ال 5G على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يفتح آفاقاً من الفرص الواعدة، وحافزاً للابتكار الرقمي الشامل عبر القطاعات المختلفة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا وسير أعمالنا، وهو الأمر الذي يحقق التكامل بين شركات المجموعة ويزيد من تفاعل العملاء ويعزز الولاء للعلامة التجارية.

ومع تواجد المجموعة في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ووصول عدد المشتركين لأكثر من 148 مليون مشترك، تواصل «اتصالات» جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، علاوةً على دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض «إكسبو 2020 دبي» باعتبارها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي، حيث تعمل «اتصالات» على تهيئة منطقة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقَع، وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث.