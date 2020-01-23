شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ثالثة أبرز وجهات التصوير في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الثالث عالمياً بين أبرز 50 وجهة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصة «إنستجرام» في عام 2020، وفقاً لتصنيف حديث أجراه موقع «بيج 7 ترافيل» السياحي.
وقال الموقع إن دبي تعد واحدة من أكثر الوجهات الساحرة التي يمكنك زيارتها على الإطلاق، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى قراء «بيج 7». ومن أهم المعالم التي يتداول المستخدمون صورها على «إنستجرام» برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 متراً، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في حي الفهيدي وبر دبي. وتصدرت الوجهات سيدني ثم هونج كونج في المرتبة الثانية.
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