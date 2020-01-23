6862 مستفيداً من 124 دورة لـ«محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، من تأهيل وتدريب 6862 متدرباً بزيادة 19% مقارنة ب 5767 متدرباً في العام 2018. وارتفع عدد البرامج التدريبية المقامة في العام 2019، حيث بلغت 124 دورة مقابل 110 دورات في العام 2018، أي بمعدل نمو 12%. وتعكس هذه النتائج حجم الطلب المتزايد على البرامج التدريبية المتخصصة التي دشنتها المؤسسة، ودورها المحوري في دعم ريادة الأعمال والشباب الطموح للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مشاريعهم الريادية الجديدة، التي تحقق قيمة تضاف إلى رصيد الاقتصاد والناتج المحلي بدولة الإمارات.

توزعت حصيلة المتدربين على مختلف الفئات العمرية من إمارات الدولة، لتشمل 3000 متدرب في الأكاديمية الصيفية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، و2300 متدرب في مختلف برامج الأكاديمية التي تم طرحها خلال عام 2019، كما نظمت الأكاديمية عدداً من البرامج التدريبية وورش العمل لنزلاء المؤسسات العقابية. أما على مستوى الإمارات الشمالية فقد دربت الأكاديمية 1261 متدرباً «بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وبالتنسيق مع الصناديق الداعمة في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وعلى مستوى طلبة المدارس فقد ساهمت الأكاديمية في تدريب 300 طالب ضمن فعاليات توطين 360 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين و100 طالب ضمن فعالية المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، أكثر من 100 متدرب من المقبلين على التقاعد من مختلف الدوائر الحكومية ضمن مبادرة التخطيط للمستقبل بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، و60 متدرباً من الباحثين عن عمل في الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة.

قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: اختتمت الأكاديمية العام 2019 بنجاح حيث استطاعت تخريج نخبة من رواد الأعمال الذين نؤمن بقدراتهم على النهوض بمشاريع قيمة وذات عائد اقتصادي مجز في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع إلى ترجمة رؤى الحكومة الرشيدة، من خلال تطوير كل ما يقدم لرواد الأعمال الإماراتيين وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خدمات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية المختلفة.

وأضاف الجناحي: حرصت المؤسسة على تعزيز ثقافة التميز لرواد الأعمال في طرح المشاريع، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة منذ إنشاء المؤسسة في العام 2002، وعليه خصصت المؤسسة محتوى تدريبياً متكاملاً في العام 2019، وقدمته لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، وتفصيلاً قامت الأكاديمية بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لدعم ريادة الأعمال وتطويرها في دبي، ومن أهمها: توقيع اتفاقية مع كلية دبي للسياحة، وتنفيذ مجموعة من المحاضرات عن قطاع السياحة واستضافة مجموعة من الخبراء في هذا القطاع لتبادل خبراتهم مع الحضور، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مجلس سيدات أعمال عجمان، بهدف تقديم عدد من البرامج التدريبية في القيادة والضيافة وريادة الأعمال لسيدات الأعمال.

وأشار الجناحي إلى أن الأكاديمية مستمرة في البحث عن البرامج التي تكسب القيمة والمعرفة حقيقة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تحول أفكارهم إلى خطط قابلة للعمل والتنفيذ، مؤكداً أن العام 2020 سيشهد إطلاق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتخصصة، والمحاضرات العملية وورش العمل ضمن استراتيجية الأكاديمية، لتشمل المخيم الصيفي للطلاب، ورائدات الأعمال، وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية وأصحاب الهمم، وغيرهم من فئات المجتمع.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: حصدت الأكاديمية خلال العام 2019 استحسان 93% من المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم، كما بدأ نحو 45% من خريجي البرامج التخصصية خلال السنوات الخمس الماضية مشاريعهم «أي ما يعادل 380 مشروعاً»، ونتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، إطلاق سلسلة من المشاريع الريادية. وسنعمل خلال العام 2020 على توفير حزمة من البرامج والدورات المتنوعة التي تلامس احتياجات أصحاب المشاريع الناشئة، وبالأخص في مجال تكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت» وفي قطاع التجزئة والسياحة، والضيافة، وغيرها من القطاعات الحيوية. بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المتخصصة في حماية الملكية الفكرية وتقييم الأصول غير الملموسة.