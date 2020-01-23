شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الورق: لا زيادة بأسعار الكشاكيل والكتب الخارجية بالترم الثانى الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الورق المستورد ارتفع بقيمة 100 دولار للطن نتيجة الزيادات العالمية في الربع الأول من عام 2020، موضحا أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من الورق، إلا أن أسعار الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية مع بدء الترم الثانى من العام الدراسى لن تتأثر، حيث أنه من المفترض أن الكميات المطلوبة للأسواق تم ضخها إلى المطابع خلال الفترة الحالية.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن سعر طن الورق المستورد يبلغ حاليا 14.500 جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 16 ألف جنيه للطن، بزيادة 1500 جنيه عن الأسعار الحالية، لافتا إلى أن زيادة الأسعار العالمية جاءت لتصحيح أوضاع الشركات المنتجة بعد موجة الانخفاضات التى تعرضت لها العام الماضى 2019، ومن أبرز الدول التى نستورد منها هى البرتغال، وأندونيسيا، والصين، وألمانيا، وإيطاليا والنمسا.

وأوضح رئيس شعبة الورق، أن سعر طن الورق المحلى يبلغ نحو 12.800 جنيه للطن، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الأيام القادمة، حيث تستورد المصانع المحلية مدخلات الإنتاج والمواد الخام مثل لب الورق أو المواد الكيماوية من الخارج، بالإضافة إلى مصاصة القصب وهى المادة الخام المحلية التي تستخدمها المصانع إلى جانب المستوردة، وتمثل الصناعة المحلية من الورق نحو 40% فقط.

وطالب خضر، بضرورة إجراء مناقصة الكتاب المدرسى على الترمين الأول والثانى، حيث تجرى المناقصة في بداية العام للنصفين الأول والثانى من العام الدراسى، وهو ما يمنع من استفادة الوزارة من تغير الأسعار خلال تصنيع الكتاب المدرسى، موضحا أن هناك الكثير من الأوقات التى تنخفض فيها الأسعار العالمية خلال النصف الثانى من العام، ولا تستطيع المطابع تخفيض الأسعار أثناء التوريد للوزارة، لارتباطها القانونى بأسعار المناقصة منذ بداية العام.