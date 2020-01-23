شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للغازات" توضح أسباب كسر خط غاز "المحمودية/ محرم بك" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" توضيحا بشأن حدوث كسر بخط غاز المحمودية/ محرم بك بالإسكندرية بأن الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام إحدي شركات المقاولات العاملة فى أعمال تطوير محور المحمودية وخلال تجريف الأرض تم كسر خط 250 مم تابع لشركة ناتجاس وعلى الفور تم إصلاح الخط ولم يتم قطع الخدمة عن المشتركين بالمنطقة، وتم ابلاغ الجهات المختصة للتحقيق.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أعلنت امس توضيحاً بشأن حادث كسر خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الخط تم إصابته اليوم بواسطة حفار تابع لشركة المياه بالمنصورة، وأضافت أنه تم على الفور تأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التسريب الناتج عن الاصطدام دون قطع الغاز، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق.

وكانت منطقة سندوب التابعة لحى غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهدت إنفجارا لماسورة الغاز الرئيسية المغذية للمنطقة .

وعلى الفور أطلق المساجد الموجودة بالمنطقة نداءات إلى الأهالى بضرورة غلق محابس الغاز من المنازل، كم تم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة، تم إبلاغ طوارئ شركة الغاز، وجارى انتقال الفنين إلى مكان الحادث لفحص الكسر، ومحاولة السيطرة عليه.

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وقد سادت حالة من الهلع والخوف بين الأهالى، خوفا من اشتعال النيران بالخط، مما ينذر بكارثة كبيرة بالمنطقة.

وخلال الفترة الماضية استطاع قطاع البترول تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية، حيث أوضح تقريرا حول أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من عام 2019 /2020 فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ما يلى:

1- تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل إجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 10.4 مليون وحدة سكنية.

2 - تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجارى و3 مصانع.

3 - تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال هذه الفترة ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة 4ر288 ألف سيارة.