شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف بعد خسائر بنحو 1.5% في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء وذلك وسط ضغوط على المعادن النفيسة واستقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتتابع الأسواق عن كثب التصريحات الواردة من منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" بسويسرا والذي يحضره عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم من "دافوس" بأن الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة بوتيرة بطيئة لكنها لا تزال مرتفعة، وهو ما يضر بالنمو الاقتصادي وبمكاسب سوق الأسهم مشيرا إلى أنه لولا رفع الفائدة لارتفاع "داو جونز" بعشرة آلاف نقطة إضافية.

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وأضاف "ترامب" بأن قوة الدولار تضر بصادرات أمريكا وأنشطتها الصناعية، ويجب العمل على خفض العملة الخضراء.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 17.828 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 1.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.93 دولار وأقل سعر عند 17.675 دولار.