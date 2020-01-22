شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار التأثير الإيجابي لبيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع استمرار التأثير الإيجابي للبيانات الاقتصادية الصادرة أمس في المملكة المتحدة والتي أظهرت مدى تعافي سوق العمل.



وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم برئاسة "أورسولا فون ديرلين" على هامش فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي بأنه يجب وضع قواعد عقابية ضد المملكة المتحدة لو خرقت القوانين المعمول بها بعد الخروج من التكتل الموحد.

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وتستعد بريطانيا للخروج من التكتل الأوروبي الموحد في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني ثم الدخول في فترة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس ارتفاع متوسط الددخل في المملكة المتحدة بنسبة 3.2% في الشهر الماضي، وزيادة عدد طلبات إعانة البطالة بحوالي 14.9 ألف طلب بينما توقع محللون زيادتها بحوالي 33.4 ألف طلب، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8% دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3134، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3154 وأقل سعر عند 1.3035.