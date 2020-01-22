شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع طفيف مع انحسار القلق من الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء على نحو طفيف وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انحسار القلق في الولايات المتحدة من تفش محتمل للفيروس الصيني.



كانت وكالة الوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس إصابة أول حالة في البلاد بالفيروس الصيني، وهو مواطن كان في زيارة لبكين مؤخراً.

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أما الصين، فقد أعلنت وفاة تسعة أشخاص وإصابة المئات بهذا الفيروس القاتل الذي يراه خبراء بأنه نوع متحور من فيروس كورونا الرئوي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة أقل من 0.1% إلى 1556.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1559.8 دولار وأقل سعر عند 1550 دولارا.