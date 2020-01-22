شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر إيجابياً مع متابعة التصريحات الواردة من "دافوس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم وسط متابعة من الأسواق للتصريحات الواردة عن مسؤولين حضور بمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي.



وأفاد "ترامب" اليوم بأن قوة الدولار تؤثر سلبياً على صادرات الولايات المتحدة كما أن الاحتياطي الاتحادي رفع معدل الفائدة إلى مستوى ضار بالنمو الاقتصادي وخفضها بوتيرة بطيئة.

Advertisements



وأشار إلى أنه لولا السياسة النقدية للبنك المركزي، لقفز مؤشر "داو جونز" بالبورصة الأمريكية بعشرة آلاف نقطة إضافية على مستوياته الحالية.



وفيما يتعلق بجلسة محاكمته بمجلس الشيوخ، قال "ترامب" إن ما يجري في الكونجرس الأمريكي يعد خدعة هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة مضيفا أنه لو حضر هذه المحاكمة، سينظر في وجوه العديد من الشخصيات الفاسدة - على حد وصفه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.