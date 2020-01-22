شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره قبيل بيانات المخزونات الأمريكية..و"ويست تكساس" أدنى 57 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وسوف يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات غير رسمية لحجم مخزون الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بياناتها الرسمية.



وتستمر فاعليات منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع "دافوس" بسويسرا، وتجري حاليا مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها التغيرات المناخية وسبل خفض انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 56.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 56.5 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1.8% إلى 63.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.