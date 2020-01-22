مجلس العموم البريطاني يوافق نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس العموم البريطاني، في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس العموم البريطاني رفض التغييرات التي أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقال رئيس الوزراء اللبريطاني بوريس جونسون إنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الـ 31 من يناير الجاري، وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.
وأجرى مجلس اللوردات تغييرات عديدة على التشريع مطلع الأسبوع الحالي، حيث شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوّت جلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات، والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.
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