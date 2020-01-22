تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية اليوم الأربعاء

أحمد أبوعقيل

تشهد السلع الغذائية فى السلاسل التجارية الكبرى ومحال المواد الغذائية ، ثبات فى أسعار البيع منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، وذلك لاستقرار حركة البيع والشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة فى القاهرة والجيزة.

كما استقرت أسعار الدواجن، واللحوم، اليوم الأربعاء في الأسواق وبذلك تواصل أسعار الدواجن ثباتها في السوق المحلى خلال الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 28 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 31 إلى 32 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 32 إلى 35 جنيه.

كما سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي بين من 37 إلى 39 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض ليتراوح من 38 إلى 40 جنيه، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 37 جنيه، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 40 إلى 45 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3.50 إلى 4 جنيه.

و قال زكريا عبد الستار ، تاجر سلع غذائية ، وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة "للمال"، أن الزيادات التي تشهدها السلع خلال الفترة الحالية ، خارج نطاق الشركات المنتجة لجميع السلع .

وأوضح عبدالستار ، أن تجار الجملة والموزعين يقومون بزيادة أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة ، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل