شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تبحث سبل التعاون المشترك مع بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أليكسي مالافيا المستشار التجاري لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة وألكسندر كيسيليوف، رئيس شركة ستان إكس إم البيلاروسية والوفد المرافق لهما، وبحضور المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،وكذا عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة التنفذيين وهم (شركة الحديد والصلب المصرية- النصر لصناعة المطروقات- النصر للسيارات- الهندسية للسيارات- النصر لصناعة المواسير الصلب) وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانب المصري و البيلاروسي بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وشمل الاجتماع بحسب بيان اليوم ،عرض الدكتور مدحت نافع ،رؤية الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن تعميق التصنيع المحلي وكذلك استعرض ألكسندر كيسيليوف رؤية وإمكانيات شركته التى تعمل في مجال بناء وصيانة وتحديث آلات ومعدات تصنيع منتجات الحديد والصلب، حيث تم بحث آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين الشركة القابضة والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز.

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وأكد الدكتور مدحت نافع ،علي حرص الشركة القابضة علي تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصناعي ،بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلا روسية والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الشركات التابعة للشركة القابضة ، لتعظيم نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ، إلي جانب سعي الشركة القابضة ،لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والإفريقية.