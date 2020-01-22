شكرا لقرائتكم خبر عن كانون تعقد شراكتين جديدتين وتوسع أعمالها داخل السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كانون وسط وشمال إفريقيا (CCNA)، المتخصصة عالميا فى مجال حلول التصوير، عن عقدها شراكتين جديدتين مع كلا من شركتى؛ Tenaui Egypt وDelta Trading & Commercial Agencies تأكيدًا على التزام الشركة نحو السوق المصرية باعتبارها بوابة الاستثمار لإفريقيا.

وعلى مدار 40 عامًا، استثمرت شركة كانون العالمية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى من خلال شركتها كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA)، التى تعاونت مع شركات محلية لديها خبرة واسعة باحتياجات السوق وكيفية توزيع وتوفير الخدمات بأعلى جودة لمستهلكيها.

جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته شركة كانون اليوم، فى حضور ممثلى الشركات؛ ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة Tenaui Egypt محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies بالاضافة إلى إيجى أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG، حيث أعربت الشركة عن خطتها التوسعية فى السوق المصرية من خلال شركائها ومزايا هذا التعاون المربح لجميع الأطراف الذى يهدف إلى تحويل مجال التصوير الفوتوجرافى فى مصر إلى الطباعة الرقمية.

وأوضحت الجلسة "القيمة الحقيقية للتصوير" كما سلطت الضوء على الاستخدامات واسعة النطاق لتكنولوجيا كانون فى مجال التصوير وتأثيرها على مجالات العمل المختلفة، بالاضافة إلى دور الطباعة كقناة تكميلية للمواد الرقمية مما يقدم للمستهلكين تجربة فريدة تخدم احتياجاتهم.

Advertisements

وقال ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة Tenaui Egypt: "لدينا خطط طموحة للتوسع فى منتجاتنا وخدماتنا من خلال تقديم حلول جديدة فى مجال الطباعة لقاعدة عملائنا سواء الشركات أو المستهلكين"، حيث أضاف أن الشركة ترحب بالشراكة مع CCNA من اجل التوسع فى المعروض من المنتجات بهدف تلبية وسد احتياجات القطاعات المستهدفة من السوق، كما تسعى Tenaui Egypt فى نفس الوقت إلى توطيد علاقاتها لتوزيع المنتجات من الشركات إلى الشركات أيضا.

وقال محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies، أن توسيع نطاق منتجاتنا ليشمل مجموعة منتجات شركة كانون الحافلة والتى تزود عملائنا بباقة من حلول الطباعة المبتكرة، كما نولى اهتمامًا كبيرًا بالموثوقية وميزات السلامة الحديثة بالمنتجات التى نوزعها والتى نفخر بالطبع بقدرتنا على زيادتها بعد ضم منتجات كانون إليها."

وقد صرّح سوميش آدوكيا، العضو المنتدب لـ CCNA قائلاً: "نحن سعداء بالنجاح فى ضم شركتى Delta وTenaui Egypt كشريكين للترويج عن منتجاتنا وحلولنا فى مجال التصوير"، كما أضاف أن تعيين شريكين جديدين يعزز من تواجد الشركة بالسوق المصرية حيث يمنحها فرصة أفضل للتوسع والتواصل من العملاء فى الأسواق المحتملة مثل مصر.

كما أضاف أن كانون ستساعد العملاء والمصورين الفوتوغرافيين ومنتجى اللافتات/الرسوم على تحقيق فرص نمو جديدة، وذلك من خلال إظهار مدى قدرة تطور الكفاءات التشغيلية وتطبيقات الطباعة ذات الهامش الأعلى على مستوى المصورين الفوتوغرافيين المستقلين وحتى مراكز الشركات الرائدة فى المجال.