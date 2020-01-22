شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 57.40 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 54.60 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 57.40 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.

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