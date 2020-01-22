شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد قرار البنك المركزي وخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الجاري.



وتماشيا مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير، لكنه أشار إلى تقديراته بتباطؤ نمو الاقتصاد إلى 0.3% في الربع السنوي الرابع من 1.3%.



ويعني خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي إمكانية خفض البنك المركزي الكندي لمعدل الفائدة في الفترة المقبلة من أجل تحفيز النمو.

Advertisements



يأتي قرار البنك في الوقت الذي يناقش فيه الحضور بمنتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.



هذا، وتتابع الأسواق أيضاً مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي في إطار محاكمة الرئيس "دونالد ترامب" التي ربما تؤدي إلى عزله من منصبه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7612، وسجل أعلى سعر عند 0.7676 وأقل سعر عند 0.7598.