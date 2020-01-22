شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة لكنه يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك المركزي الكندي اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير، لكنه خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد، وهو ما يعني إمكانية خفض الفائدة في الفترة القبلة إذا تواصل التباطء في النمو.
وتجاهل رئيس البنك المركزي الكندي "ستيفن بولوز" وفريقه المصرفي التوقعات السابقة بشأن النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وخفض البنك المركزي التوقعات للنمو في الربع الرابع من عام 2019 إلى 0.3% من 1.3% وتوقع "بولوز" انخفاض النمو في العام الجاري.
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