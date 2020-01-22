التاكسي الأخضر .. GO

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بهوية جديدة وموحدة انطلقت أمس سيارات أجرة المطار والأجرة العامة «التاكسي الأخضر» من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد أن دشنها وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، وذلك بتسليمه الترخيص رقم 1 لنشاطي أجرة المطار وتجهيزات الأجرة.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح إن هذه الخدمة ستشمل جميع خدمات الأجرة قريبا، وإن تدشين هذه المركبات ليس مقتصرا على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وخصائصها الداخلية فحسب، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية موحدة.
مزايا سيارات الأجرة
- تتصل بالخرائط الذكية
- إمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات
- توفر كاميرات مراقبة
- شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية
- وجود جهاز تتبع حي ومباشر
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