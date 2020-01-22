شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إنشاء صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد عدد من الأحداث الهامة سواء على المستوى المحلى أو العالمى اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، لعل أبرزها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام

الحكومة توافق على إنشاء "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو الىي تساهم بها، ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.

فيديو.. وزيرة التخطيط: لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حديث لها علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر، نظرًا لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية علي مستوي الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية.

فيديو.. رئيس اتحاد الصناعات يكشف من لندن مجالات الاستثمار بين مصر وبريطانيا

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف الرئيسي من المشاركة فى القمة الأفريقية البريطانية 2020 بلندن هو كيفية جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستثمرين يسعون إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الاستثمار في كافة المجالات وبالأخص مجال التعليم الفنى وغيرها من القطاعات.

فيديو.. رئيس اتحاد البنوك: لقاءات السيسى ببريطانيا تدعم التعاون والاستثمار المباشر

قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن حضوره قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق CDC وهو صندوق تابع للحكومة الإنجليزية على تمويل 100 مليون دولار كرأس مال مساند، وبعد ذلك يتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

رئيس اقتصادية قناة السويس يناقش مع البنك الأوروبي خطط المنطقة الاقتصادية

عقد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع "السير سوما تشاكرابارتي"، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية "EBRD " لمناقشة خطط المنطقة الاقتصادية المقبلة والدور الذى يمكن أن يشارك البنك فيه، وذلك على هامش مشاركته في قمة الاستثمار بريطانيا-إفريقيا 2020 في العاصمة البريطانية لندن.

وزيرتا التخطيط والصحة تبحثا الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى القادم 2020/2021

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي القادم 2020/2021 وذلك بمقر ديوان عام وزارة التخطيط.

وأكدت هالة السعيد على أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الانسان المصري وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى.

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة أفريقية تشمل الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

يبدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.

وزير الإسكان: اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى لمدينة برج العرب الجديدة

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‫قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعاً عمرانياً متكاملاً ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة حوالي1.5مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى" بالمحافظات والمدن الجديدة

‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (أسيوط – البحر الأحمر – دمياط – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العاشر من رمضان – 15 مايو – العبور – العبور الجديدة – بدر).

وفد اقتصادى ألمانى يزور مصر فبراير المقبل للتعاون فى مجال القطن العضوى

ذكرت المنظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، أن وفدًا اقتصاديًا ألمانيًا سيزور مصر في الفترة من 14 إلى 18 فبراير المقبل؛ بهدف التعاون في مجال القطن العضوي والمنسوجات المنزلية، وأوضحت المنظمة - في بيان صحفي - أن الزيارة تهدف إلى تطوير قطاع الإنتاج الإيكولوجي المستدام للقطن في جميع المراحل: الزراعة والغزل والنسيج، وهذا يُمَكّن الجهات الفاعلة الاقتصادية الألمانية من استكشاف موارد مستدامة وقنوات مشتريات جديدة؛ بهدف فتح أسواق لتوريد المنتج المصرى.

مؤشرات البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى بمشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، في حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77%،

اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية تشعل الخلاف فى اتحاد الغرف للاطلاع عليها

رفضت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد الغرف التجارية تجاهل دورها من الهيئة العليا للدواء في المناقشة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية رقم 51 لسنة 2019، حيث رفعت الهيئة العليا للدواء اللائحة التنفيذية للقانون إلى غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات منذ نوفمبر الماضى للإطلاع عليها وإبداء الرأى فيها حول كيفية تنظيم صناعة الدواء وتداوله فى السوق المحلى قبل إقرار القانون.

رئيس التنمية الصناعية يبحث تحديات الاستثمار مع نقابة المستثمرين الصناعيين

عقد المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماع مع وفد من أعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي بمقر الهيئة لبحث لبحث عدد من القضايا التى تهم القطاع الصناعي بمصر خلال الفترة الماضية من المتعثرين في القطاع الصناعي وأهم التحديات والمشكلات التي يعاني منها المستثمرين.

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-1-2020

تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل سعره استقرارا فى البنك المركزى عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش فى بنك عودة مسجلا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.74جنيه للشراء، 15.84جنيه للبيع، وتراجع قرش فى بنك قناة السويس مسجلا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.75جنيه للشراء، 15.85جنيه للبيع.

انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-1-2020

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.45 جنيه للشراء، و 17.58 جنيه للبيع، مقابل 17.47 جنيه للشراء. 17.60جنيه للبيع امس، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 684 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء، مستهل التعاملات، عند 684 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا في مصر، فى حين اتجه الذهب عالميا نحو الارتفاع الطفيف، وهو ما يدفع تجار الذهب التوقع بحدوث تغير وزيادة في الأسعار الساعات القادمة، لكن حتى الآن هناك حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الذهب.