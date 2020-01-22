شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية تطالب بتشديد إجراءات تأمين محلات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، من تعرض بعض المحلات لعمليات سرقة، خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بمزيد من التشديد على المناطق التى تشهد وجود محلات لبيع الذهب.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أحد محلات بيع الذهب فى ميت غمر بالدقهلية شهد حادث سرقة بشاكوش، وتم الاستيلاء على 2 كيلو ذهب، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخإذ اللازم.

وأضاف واصف فى بيان له اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض عمليات السرقة، لذلك لابد من تشديد الإجراءات الأمنية، وضرورة اهتمام الجهات المعنية، خاصة فى ظل عودة مراحل الامان والاستقرار التى تشهدها المحافظات، عقب اجراءات قوية للجهات الأمنية لضبط المطلوبية، لكن لابد التركيز على تأمين الأماكن التى تنتشر بها محلات بيع الذهب.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من صاحب محل مصوغات ذهبية بمنطقة البحر، بسرقة المشغولات الذهبية من فاترينة المحل خاصته أثناء وجوده بداخلها.

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توجه إلى مكان الواقعة اللواء سيد سلطان، مدير المباحث وضباط مباحث القسم والتحريات، لكشف غموض الحادث الذى يحدث لأول مرة.

وأكد صاحب المحل أن شخص فى الثلاثين من عمره وقف أمام المحل بسيارته ثم وقف لحظات أمام ألفاترينة الخارجية للمحل، وهو يدعى مشاهدة المعروضات الموجوده بها، ثم كسر الزجاج بشاكوش وسرق حامل الغوايش الذهبية فقط وهرب بسيارته بسرعة من المكان وسط ذهوله وذهول المارة، ولم يتمكن أحد من اللحاق به.

وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلى مرتكب الواقعة.وقالت مصادر أمنية إن الطريقة مبتكرة فى سرقة محلات الذهب ولم تحدث من قبل، حيث قام الجانى بكسر الزجاج الخاص بألفاترينة الخارجية وخطف بعض المشغولات الذهبية وفر هاربا، وجارى تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان وتتبع السيارة للكشف عن مرتكب الواقعة واستعادة المسروقات.